Franchising bar ed enoteca | il progetto ibrido con 40.000 euro d’avvio

Un nuovo progetto di franchising combina un bar e un’enoteca, con un investimento iniziale di circa 40.000 euro. Il percorso prevede di convertire un bar tradizionale in un centro logistico digitale, integrando servizi di consegna e gestione online. La procedura per aprire il locale si può completare in circa due mesi, passando attraverso fasi di allestimento, ottenimento delle autorizzazioni e configurazione degli strumenti digitali. L’obiettivo è avviare l’attività in tempi rapidi, con un modello che unisce il settore della ristorazione e del commercio online.

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? Domande chiave Come si trasforma un bar in un centro logistico digitale?. Quali sono i passaggi per aprire il locale in sessanta giorni?. Come incide la centrale acquisti sulla marginalità del singolo affiliato?. Perché l'integrazione tra fisico e app riduce i rischi d'impresa?.? In Breve Investimento minimo di 40.000 euro per fee, capitale operativo e allestimento locali.. Apertura del nuovo esercizio prevista in circa 60 giorni con assistenza burocratica.. Catalogo personalizzabile con oltre 1.000 referenze tra vini, birre e superalcolici.. Network operativo dal 2017 con oltre 30 attività affiliate in Italia.. Investire 40.000 euro per avviare un’attività di bar ed enoteca con consegna a domicilio rappresenta oggi una delle strade più concrete cerca nel franchising un modello di business già testato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Franchising bar ed enoteca: il progetto ibrido con 40.000 euro d’avvio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Totem illegali nascosti nel bar: sanzione da 40.000 euro e chiusuraUn'operazione di controllo mirata tra le zone di Acireale e Valverde ha portato alla scoperta di apparecchiature per il gioco non autorizzate,... Foggia: 25.000 euro vinti al bar Cocò con un biglietto da 5 euroUn biglietto da cinque euro ha cambiato le sorti di un avventore nel cuore di Foggia, trasformando una semplice sosta al bar Cocò in un evento... Winelivery apre a Genova un Bar&Enoteca e rafforza il franchisingWinelivery inaugura a Genova un nuovo Bar&Enoteca, evoluzione del servizio delivery e parte della strategia di crescita del franchising A Genova prende forma un nuovo tassello nella strategia retail ... gdoweek.it Come aprire un’enoteca o un wine bar: requisiti, iter e costi. La guida rapidaOggigiorno una buona idea imprenditoriale può certamente legarsi ai prodotti del made in Italy, da sempre apprezzato e conosciuto in tutto il mondo. C’è chi sceglie ad esempio di aprire il classico ... money.it