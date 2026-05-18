Francesco Bonami | Abbagliati da Amoako Boafo
A Venezia, l’esposizione dedicata a Amoako Boafo mette in luce come le strade del commercio e della colonizzazione, un tempo unidirezionali, abbiano oggi molteplici direzioni. L’artista riflette su questa complessità attraverso le sue opere, offrendo uno sguardo su un mondo in rapido movimento. La mostra invita a osservare come le connessioni globali si siano moltiplicate e diversificate, modificando le dinamiche di scambio e influenzando la percezione stessa delle culture.
L'artista in mostra a Venezia ci fa capire che se un tempo le vie del commercio e della colonizzazione erano a senso unico oggi l’autostrada del mondo è a doppio, triplo e quadruplo senso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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