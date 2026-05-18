Francesco Bagnaia rivela | Il polso ha qualcosa che non va farò dei nuovi esami in Italia
Francesco Bagnaia ha annunciato di aver riscontrato un problema al polso e ha fissato nuovi esami in Italia. La notizia arriva in un momento in cui il pilota si stava preparando per la prossima gara, prevista al Mugello. La sua condizione fisica potrebbe influenzare la partecipazione e la strategia di gara. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze di questa problematica sul suo programma stagionale.
Rischia di complicarsi la marcia di avvicinamento verso il Mugello per Francesco Bagnaia, che si sottoporrà ad ulteriori accertamenti nella giornata di domani in Italia per esaminare nel dettaglio il suo polso dopo l’incidente di ieri che ha provocato la seconda bandiera rossa al Gran Premio di Catalogna 2026, valevole come sesto round stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco era uscito un po’ malconcio dalla caduta (in una carambola in cui ad avere la peggio è stato Johann Zarco), riuscendo comunque a ripartire dopo l’interruzione e a centrare un rocambolesco terzo posto grazie ad una serie di circostanze favorevoli. Il torinese del team ufficiale Ducati lamentava un dolore al polso sinistro ed un problema al collo, con conseguenti vertigini in moto a causa della colonna cervicale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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