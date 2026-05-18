Francesco Bagnaia rivela | Il polso ha qualcosa che non va farò dei nuovi esami in Italia

Francesco Bagnaia ha annunciato di aver riscontrato un problema al polso e ha fissato nuovi esami in Italia. La notizia arriva in un momento in cui il pilota si stava preparando per la prossima gara, prevista al Mugello. La sua condizione fisica potrebbe influenzare la partecipazione e la strategia di gara. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze di questa problematica sul suo programma stagionale.

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