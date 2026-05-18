Fragile Forces W | Thomas De Falco alla Fondazione Querini Stampalia tra performance e scultura tessile

In occasione della 61ª Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, la Fondazione Querini Stampalia presenta "Fragile Forces W", progetto di Thomas De Falco a cura di Clara Tosi Pamphili che si articola in una performance e una mostra come un'unica opera espansa.Al centro della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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