Fragile Forces W | Thomas De Falco alla Fondazione Querini Stampalia tra performance e scultura tessile
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In occasione della 61ª Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, la Fondazione Querini Stampalia presenta "Fragile Forces W", progetto di Thomas De Falco a cura di Clara Tosi Pamphili che si articola in una performance e una mostra come un'unica opera espansa.Al centro della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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