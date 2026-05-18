Fotovoltaico e nucleare | la nostra ricetta per un futuro più sostenibile

L’Italia ha bisogno di aumentare la produzione di energia per soddisfare la domanda crescente. Oltre alle fonti rinnovabili come il fotovoltaico, il governo valuta anche l’opzione dell’energia nucleare come parte di una strategia per garantire una fornitura più stabile e sufficiente. Le discussioni sul tema coinvolgono aspetti tecnici, legali e ambientali, con particolare attenzione alle norme vigenti e alle autorizzazioni necessarie. Attualmente, non ci sono decisioni definitive in merito alla realizzazione di nuovi impianti nucleari nel paese.

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ALL’ITALIA serve energia, tanta energia, e a fianco delle rinnovabili serve anche la produzione di energia nucleare. "Occorre vincere i timori di molti – spiega Andrea Tozzi (nella foto in alto), ad di Tozzi Green, una delle protagoniste nazionali della produzione di rinnovabili, specie in ambito solare, basata nel ravennate – ma io credo che piccoli impianti di energia nucleare, magari legati ai bisogni di industrie energivore come possono essere le acciaierie, siano inevitabili. Del resto secondo l’Agenzia internazionale dell’energia nell’ultimo Energy Outlook del 2025, il settore cambierà radicalmente nei prossimi anni: la domanda di energia nel mondo, in tutti gli scenari, crescerà fra il 40% e il 50% entro il 2035. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Fotovoltaico e nucleare: la nostra ricetta per un futuro più sostenibile" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ENERGÍA PARA VIVIR MEJOR: Nuestra hoja de ruta 100% renovable para 2040. Sullo stesso argomento Come cambia la differenziata. Distribuiti già quasi 10mila kit: "Sarà un futuro più sostenibile"A due settimane dall’avvio della distribuzione, sono già quasi diecimila i kit per la raccolta differenziata consegnati alle famiglie ascolane. La sanità che vogliamo? Sostenibile, moderna, equa. La ricetta di RoccaPremi come gli Healthcare Awards sono un riconoscimento dell’impegno e del valore generato, ma anche la testimonianza di una scelta: quella, nobile,... Dalla notte a mezzogiorno: i reattori francesi si stanno piegando al solare europeo: I dati orari di Entso-E mostrano che il divario estivo tra la produzione nucleare francese a mezzogiorno e quella… dlvr.it/TSYNhm #EnergiaSolare #Fotovoltaico #TransizioneE x.com Fotovoltaico e nucleare: la nostra ricetta per un futuro più sostenibileALL’ITALIA serve energia, tanta energia, e a fianco delle rinnovabili serve anche la produzione di energia nucleare. Occorre vincere ... quotidiano.net I ritardi nei data center e l'aumento dei costi della capacità potrebbero rimodellare il prossimo decennio dell'industria solare. reddit Che cosa ce ne facciamo della (eventuale) produzione nucleare in Italia?di Marco Bella Non dico dove mettiamo queste benedette nuove centrali. Quello è un problema enorme, perché se in tutti questi anni non siamo nemmeno riusciti a trovare il sito per il deposito nazion ... beppegrillo.it