Una domenica memorabile per il tennis italiano al Foro Italico, con il Centrale pieno in ogni settore. La coppia Bolelli-Vavassori ha conquistato il titolo nel doppio, mentre nel singolare Jannik Sinner ha vinto davanti al Presidente della Repubblica. È la prima volta dopo 50 anni che un italiano si aggiudica questa manifestazione, ricordando il successo di un altro grande campione nazionale. La giornata ha visto il pubblico protagonista, tra entusiasmo e applausi, in una cornice di grande festa sportiva.

Una giornata da incorniciare per il tennis italiano. Il Centrale del Foro Italico, sold out, vede trionfare prima la coppia Bolelli-Vavassori nel doppio e poi Jannik Sinner nel singolare, davanti al Presidente Mattarella. È l’apoteosi di un movimento che ormai parla al mondo intero (mentre il calcio resta a guardare). Roma, 17 maggio 2026. Ci sono giornate che, mentre le vivi, già sai di star vedendo qualcosa che resterà. Domenica al Foro Italico è stata una di quelle. Il cielo capriccioso degli ultimi giorni si è messo finalmente da parte e la terra rossa del Centrale è diventata il palcoscenico di un’ apoteosi azzurra. Prima il doppio, poi il singolare. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Foro Italico, una domenica nella storia: Sinner re di Roma 50 anni dopo Panatta, Bolelli-Vavassori scrivono la pagina del doppio

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SINNER CAMPIONE A ROMA 50 ANNI DOPO PANATTA, IMPRESA PER BOLELLI E VAVASSORI NEL DOPPIO

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