A Forlì, la bandiera simbolo della Romagna è stata rubata e successivamente restituita in modo anonimo. Le telecamere di videosorveglianza hanno registrato il momento del furto, ma non hanno fornito dettagli chiari sull’identità del responsabile. Al momento, non sono stati resi noti i motivi del gesto né le modalità con cui il ladro ha deciso di restituire il simbolo senza farsi riconoscere. La vicenda ha attirato l’attenzione nella città, ancora senza spiegazioni ufficiali.

? Punti chiave Come ha fatto il ladro a restituire il simbolo anonimamente?. Cosa hanno visto le telecamere di videosorveglianza nel momento del furto?. Perché la famiglia Bagioni ha deciso di ritirare la denuncia alla Questura?. Chi ha lasciato la borsa blu davanti all'ingresso del negozio?.? In Breve Bandiera di due metri donata da azienda veneta durante l'alluvione del 2023.. Il giovane ha lasciato la sporta blu davanti a viale Bologna alle 11:40.. La famiglia Bagioni ritira la denuncia presentata in Questura sabato mattina.. Restituzione avvenuta proprio in occasione dell'anniversario dell'alluvione del maggio 2023.. La famiglia Bagioni ha ritrovato la bandiera della Romagna davanti alla propria attività in viale Bologna a Forlì, dopo il furto avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì, bandiera della Romagna rubata e poi ritrovata: il gesto del ladro

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