Forestazione | Usb contesta l’esclusione dai tavoli e chiede diritti

La Usb ha denunciato di essere stata esclusa dai tavoli di discussione relativi al progetto di forestazione 2026, evidenziando che questa decisione limita la partecipazione dei rappresentanti sindacali nelle decisioni che riguardano i lavoratori del settore. La sigla sindacale ha inoltre chiesto di ottenere i diritti necessari per tutelare la stabilizzazione dei dipendenti e ha proposto alcune strategie nel tentativo di assicurare un futuro più sicuro per i lavoratori coinvolti nel progetto.

? Punti chiave Come influenzerà l'esclusione sindacale la gestione del progetto forestazione 2026?. Quali strategie propone la Usb per garantire la stabilizzazione dei lavoratori?. Perché i lavoratori SAAP e ASA sono al centro della disputa?. Cosa rischiano i cantieri forestali se non si raggiungono gli accordi?.? In Breve Proposta 150 giornate lavorative per raggiungere 180 giorni contributivi tramite disoccupazione straordinaria.. Integrazione addetti progetti SAAP e ASA nel bacino comune della categoria forestale.. Richiesta applicazione rigorosa norme sicurezza legge 812000 e servizi igienici nei cantieri.. Proposta riconoscimento secondo livello contrattuale dopo un anno di servizio prestato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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