Ford cinque nuovi modelli entro il 2029 | Suv ibridi e l’erede elettrica della Fiesta

Una casa automobilistica ha annunciato l’introduzione di cinque nuovi modelli entro il 2029, tra cui SUV ibridi e una versione elettrica della compatta più nota. Le vetture appartengono a una gamma di dimensioni medie, con lunghezze comprese tra i 400 e i 460 centimetri. Tra le novità previste ci sono anche un SUV ibrido e la versione elettrica di un modello che ha riscosso grande successo nel passato. L’azienda ha comunicato i piani di sviluppo senza specificare date precise di lancio.

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“Non abbiamo ancora nessuna informazione da condividere”. Sorride Jim Baumbick, presidente di Ford Europe, mentre dribbla le domande più dirette che hanno a che fare con il futuro prossimo del marchio in Europa, cioè con il ritorno di modelli dai nomi storici come Fiesta e Focus, ma anche con l’arrivo di una famiglia di motori ibridi da affiancare alle novità elettriche già annunciate. Sorride Baumbick, ma la questione è seria, ne va del rilancio necessario di una Ford che in Europa nel 2025 ha venduto 426.459 nuove vetture, lo 0,1% in più rispetto al 2024, che però aveva segnato a sua volta un calo del 17% sull’anno precedente. Durante l’evento Ready-Set-Ford organizzato sul circuito automobilistico di Salisburgo in Austria, l’azienda ha presentato la sua nuova strategia europea che prevede il lancio di ben 5 nuovi modelli entro il 2029. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ford, cinque nuovi modelli entro il 2029: Suv ibridi e l’erede elettrica della Fiesta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Top 5 New RC Releases –January 2026: Crawlers, Cars, Planes & More! Sullo stesso argomento Ford: la nuova Fiesta elettrica tornerà con Renault nel 2028? Punti chiave Come influenzerà la piattaforma Renault il prezzo della nuova Fiesta? Quale secondo modello iconico verrà rilanciato insieme alla... Leggi anche: Aliexpress Per Ford Fiesta Mk8 Standard: Analisi e Test Ford verso il rilancio, 5 nuovi modelli pensati e costruiti in EuropaEntro la fine del 2029, Ford lancerà cinque nuove auto pensate e prodotte in Europa a partire da un nuovo suv compatto multi-energy della famiglia Bronco, confermato per la produzione nello stabilimen ... ilsole24ore.com Ford, cinque nuovi modelli sviluppati e prodotti in Europa. E torneranno Focus e FiestaLe nuove auto dell'Ovale Blu saranno emozionant e combineranno il Dna avventuroso e quello dei rally, con tutte le opzioni di motore possibili, ma anche i veicoli commerciali saranno essenziali per la ... corriere.it