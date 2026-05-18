Oggi, lunedì 18 maggio 2026, va in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. In questa puntata, Kaya rifiuta una richiesta di Sahika, che nel frattempo propone qualcosa a Nadir. La puntata si presenta ricca di tensioni e colpi di scena, con i personaggi principali coinvolti in decisioni importanti. Molti spettatori attendono con interesse le evoluzioni della trama, che si sviluppa in modo rapido e imprevedibile.

Va in onda oggi, lunedì 18 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Lila dopo aver discusso con Aksel è tornata a casa. Intanto Ender è rimasta molto sorpresa dalla decisione presa dal figlio. Aveva proposto ad Erim di tornare a vivere a casa sua dopo che Halit ha perso tutto, lui però non ha voluto abbandonare il padre in un momento così difficile. Yildiz sta vivendo un momento molto felice dal punto di vista professionale e continuerà a dedicarsi al suo progetto insieme a Caner ed Emir. La Yilmaz ha provato anche ad improvvisarsi un'insegnante di inglese ma l'esperimento non è riuscito. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 18 maggio 2026: Kaya rifiuta la richiesta di Sahika, lei propone a Nadir…

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Forbidden fruit Anticipazioni, Kaya ed Ender si sposano!Nadir cerca di conquistare Yildiz Sahika co

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