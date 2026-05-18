Fondo Saccà | bonifica finita via ai nuovi alloggi in legno X-LAM

Dopo la conclusione dei lavori di bonifica, il progetto prevede la realizzazione di nuovi alloggi in legno X-LAM nel quartiere di Fondo Saccà. La bonifica, completata recentemente, ha permesso di liberare l’area da materiali contaminanti. Ora si sta procedendo con la pianificazione e l’avvio dei cantieri per le abitazioni, che utilizzeranno questa tecnologia sostenibile. Restano da chiarire le modalità di gestione e coordinamento delle operazioni di costruzione, con le autorità che stanno definendo i dettagli operativi.

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? Domande chiave Come cambierà il volto di Fondo Saccà dopo la bonifica?. Chi gestirà concretamente i cantieri per le nuove case in legno?. Quanto costerà la trasformazione dell'area contaminata in zona residenziale?. Perché è stata scelta la tecnologia X-LAM per questi nuovi alloggi?.? In Breve Investimento di 6,5 milioni di euro per realizzare 32 nuovi alloggi sostenibili.. Tecnologia X-LAM gestita dalle imprese Cosedil e Rubmer Holzbau per l'edilizia.. Area di 44 mila metri quadrati bonificata dopo due anni di interventi.. Progetto parallelo a Fondo Basile prevede 60 case entro l'inizio del 2027.. La bonifica di circa 44 mila metri quadrati a Fondo Saccà si è conclusa ufficialmente il 13 maggio con la trasmissione della certificazione da parte della Città Metropolitana di Messina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fondo Saccà: bonifica finita, via ai nuovi alloggi in legno X-LAM ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Risanamento, Fondo Saccà pronto alla rinascita: bonifica completata, via ai nuovi alloggi sostenibiliDopo due anni di lavori e verifiche tecniche, si chiude la fase di bonifica di Fondo Saccà, area di circa 44 mila metri quadrati destinata a cambiare... Nuovi alloggi per studenti. Fondi Pnrr per 600 milioni. Contributi a fondo perdutoFIRENZE C’è tempo fino al prossimo 29 giugno per ottenere una delle misure di sostegno attivate da Cdp-Cassa Depositi e Prestiti a favore della... Completata la bonifica di Fondo Saccà, via alla costruzione dei 32 nuovi alloggiL'area, una volta simbolo di degrado diventerà un nuovo complesso di alloggi costruiti in base alle più moderne tecnologie di edificazione ... blogsicilia.it Fondo Saccà, bonifica certificata. A metà giugno avvio del cantiereUltimata la messa in sicurezza del terreno contaminato: entro fine maggio la consegna a Invitalia per la realizzazione di 32 nuove case ... tempostretto.it