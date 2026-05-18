Il Consiglio di Stato ha deciso di mantenere la chiusura delle fonderie Pisano, situate a Salerno, affermando che la salute pubblica deve prevalere rispetto alle esigenze occupazionali. La decisione arriva dopo un procedimento giudiziario in cui si è analizzata la compatibilità tra le attività industriali e la tutela della salute dei residenti. La posizione ufficiale si basa sulla valutazione delle evidenze riguardanti possibili rischi ambientali e sanitari legati alla presenza dell’impianto.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Consiglio di Stato ha confermato la chiusura delle fonderie Pisano di Salerno, spiegando che tra salute e livelli occupazionali va data la priorità alla salute dei cittadini. Un’espressione che era già stata utilizzata pochi giorni fa a Salerno da presidente della regione Campania Roberto Fico e contro la quale si erano registrate le reazioni dei lavoratori delle fonderie che oggi in corteo hanno sfilato per le vie di Roma perché alle 17 era in programma un incontro presso il Mimit. Anche questa mattina presso la regione Campania si era svolto un confronto con i vertici delle fonderie Pisano che non aveva però trovato alcuna risposta, a partire dalla ricerca di un sito idoneo ad ospitare la delocalizzazione dello stabilimento produttivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fonderie Pisano, il Consiglio di Stato sceglie: prima la salute, poi il lavoro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Fonderie Pisano, il Consiglio di Stato respinge il ricorso: confermata la chiusuraIl Consiglio di Stato ha confermato la chiusura delle Fonderie Pisano a Salerno, respingendo l'istanza d'urgenza presentata dalla proprietà contro il...

Tar Salerno respinge ricorso Fonderie Pisano: “Prima la salute dei cittadini”Tempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno – ha respinto l’istanza cautelare...

Legambiente su ordinanza Consiglio di Stato che conferma chiusura Fonderie Pisano salernonotizie.it/2026/05/18/leg… x.com

Fonderie Pisano. Il Consiglio di Stato conferma lo stop alla produzione e respinge l’appello dell’aziendaIl Consiglio di Stato conferma la chiusura delle Fonderie Pisano a Salerno respingendo nella parte sostanziale l’appello dell’azienda avverso l'ordinanza del TAR Salerno n. 175/2026, confermando la le ... ondanews.it

Legambiente su ordinanza Consiglio di Stato che conferma chiusura Fonderie PisanoStampaAnche il Consiglio di Stato conferma la chiusura delle Fonderie Pisano, riconoscendo le ragioni di una comunità , quella della Valle dell’Irno, esposta agli effetti di un’azienda che non ha avu ... salernonotizie.it