Fondazione ' Valente' lirica da camera | il duo Paternoster-Camicia celebra Verdi
Nella programmazione della Fondazione Musicale Valente di Molfetta, viene proposta una serata dedicata alla lirica da camera, con un concerto interpretato dal duo composto da Paternoster e Camicia. La manifestazione è stata annunciata dalla presidenza dell'ente, rappresentata da Marcello Carabellese. La serata si concentra sulla musica di Verdi, rivisitata attraverso l’esecuzione di brani che richiamano la tradizione operistica italiana. La rassegna si inserisce nel quadro di eventi che promuovono il repertorio classico nel panorama musicale locale.
La grande tradizione operistica italiana torna protagonista nella programmazione della Fondazione Musicale Valente di Molfetta presieduta da Marcello Carabellese. Per la rassegna «Spirale armonica», ideata e curata da Pietro Laera, venerdì 22 maggio, alle ore 20.30, l’auditorium Madonna della. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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