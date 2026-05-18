Follonica commozione per la mostra di Manfredo Pinzauti | 39 scatti

A Follonica si è aperta ufficialmente una mostra dedicata a Manfredo Pinzauti, con 39 fotografie esposte presso la Pinacoteca locale. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di numerosi visitatori e autorità, mentre un brano musicale ha suscitato emozioni tra il pubblico presente. La mostra si protrarrà nei prossimi giorni, offrendo l’opportunità di ammirare le immagini e il lavoro dell’artista. La giornata si è conclusa con un momento di commozione condivisa tra i presenti.

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? Domande chiave Chi ha aperto ufficialmente la mostra alla Pinacoteca di Follonica?. Quale brano musicale ha scatenato la commozione tra i presenti?. Come ha influenzato il legame con la Maremma lo stile fotografico?. Dove e fino a quando è possibile visitare l'esposizione gratuita?.? In Breve Inaugurazione il 16 maggio presso la Pinacoteca civica di Follonica con Lina Senserini.. Musica di Stefano Cocco Cantini con brano Over the Rainbow durante l'evento.. Esposizione composta da 39 scatti tra bianco e nero e colori.. Mostra aperta fino al 21 giugno dalle 15:30 alle 19:30.. Oltre 200 persone si sono riunite sabato 16 maggio presso la Pinacoteca civica di Follonica per l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata a Manfredo Pinzauti, un evento che ha trasformato la sala in un momento di memoria collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Follonica, commozione per la mostra di Manfredo Pinzauti: 39 scatti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Scatti di Berti. Ecco la mostra per i 90 anni Cultura: a Villa Altieri la mostra fotografica “Noctis” con gli scatti di Luca FornaciariÈ stata inaugurata presso Villa Altieri la mostra fotografica intitolata “Noctis”, realizzata da Luca Fornaciari. Tra cielo, terra e mare. Alla Pinacoteca civica la mostra fotografica in memoria di Manfredo PinzautiMostra fotografica Tra cielo, terra e mare in memoria di Manfredo Pinzauti, dal 16 maggio al 21 giugno 2026 alla Pinacoteca Civica di Follonica. maremmanews.it Tra cielo, terra e mare: una mostra in memoria del fotografo Manfredo PinzautiAlla pinacoteca civica di Follonica, in provincia di Grosseto, la mostra Tra cielo, terra e mare, in memoria di Manfredo Pinzauti ... grossetonotizie.com