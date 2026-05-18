Foggia sostegno da settecentomila euro a imprenditore vittima di estorsioni | denunciò Lo comunica la fondazione Buon Samaritano
Una somma di settecentomila euro è stata destinata a un imprenditore di Foggia vittima di estorsioni. La decisione è stata comunicata dalla fondazione Buon Samaritano, che ha sostenuto l'imprenditore attraverso un contributo finanziario. La cifra rappresenta un aiuto concreto per chi ha deciso di denunciare il racket e di affrontare pubblicamente la situazione. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale della fondazione, che ha evidenziato il supporto ricevuto dall'imprenditore.
“È il segnale più concreto che denunciare il racket non solo è possibile ma conviene.” La fondazione Buon Samaritano di Foggia ha reso noto che il comitato di solidarietà presieduto dal prefetto a tutela delle vittime di estorsioni ed usura ha riconosciuto un sostegno di settecentomila euro ad un imprenditore che aveva denunciato i suoi aguzzini. Provvedimento tanto più importante in un periodo estremamente pericoloso per il foggiano alle prese con un ritorno violento della criminalità organizzata. L'articolo Foggia, sostegno da settecentomila euro a imprenditore vittima di estorsioni: denunciò Lo comunica la fondazione Buon Samaritano proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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