Foggia sostegno da settecentomila euro a imprenditore vittima di estorsioni | denunciò Lo comunica la fondazione Buon Samaritano

Una somma di settecentomila euro è stata destinata a un imprenditore di Foggia vittima di estorsioni. La decisione è stata comunicata dalla fondazione Buon Samaritano, che ha sostenuto l'imprenditore attraverso un contributo finanziario. La cifra rappresenta un aiuto concreto per chi ha deciso di denunciare il racket e di affrontare pubblicamente la situazione. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale della fondazione, che ha evidenziato il supporto ricevuto dall'imprenditore.

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