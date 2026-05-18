Flottilla Usb in presidio al Varco Albertazzi | Non un chiodo per guerra e genocidio

Stasera, alle 18, Usb - Unione Sindacale di Base, ha organizzato un presidio al Varco Albertazzi di Genova. La manifestazione si inserisce in un'azione di protesta contro le politiche di guerra e di genocidio, secondo quanto dichiarato dagli organizzatori. La mobilitazione segue altre iniziative simili e mira a portare l'attenzione su queste tematiche specifiche. Nessun altro dettaglio sulla partecipazione o sulla durata è stato comunicato.

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