Flottilla Usb in presidio al Varco Albertazzi | Non un chiodo per guerra e genocidio
Stasera, alle 18, Usb - Unione Sindacale di Base, ha organizzato un presidio al Varco Albertazzi di Genova. La manifestazione si inserisce in un'azione di protesta contro le politiche di guerra e di genocidio, secondo quanto dichiarato dagli organizzatori. La mobilitazione segue altre iniziative simili e mira a portare l'attenzione su queste tematiche specifiche. Nessun altro dettaglio sulla partecipazione o sulla durata è stato comunicato.
Nuova mobilitazione questa sera a Genova da parte di Usb - Unione Sindacale di Base, che annuncia un presidio alle 18.30 al varco Albertazzi nell’ambito dello sciopero generale proclamato contro “la complicità del governo italiano con la guerra”.Nel comunicato diffuso dal sindacato, lavoratori e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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