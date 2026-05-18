Flotilla sono 12 gli italiani fermati dopo il blitz delle forze israeliane Tajani | Abbiamo chiesto di liberarli

Dodici cittadini italiani sono stati fermati dall'esercito israeliano durante un'operazione che ha coinvolto le imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. L'operazione si è svolta in un'area di mare internazionale e ha coinvolto forze israeliane che hanno intercettato le navi. Il ministro degli Esteri ha dichiarato di aver chiesto la liberazione dei fermati. Nessun dettaglio è stato comunicato sulle condizioni dei cittadini italiani o sulle eventuali accuse.

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