Flotilla sono 12 gli italiani fermati dopo il blitz delle forze israeliane Tajani | Abbiamo chiesto di liberarli
Dodici cittadini italiani sono stati fermati dall'esercito israeliano durante un'operazione che ha coinvolto le imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. L'operazione si è svolta in un'area di mare internazionale e ha coinvolto forze israeliane che hanno intercettato le navi. Il ministro degli Esteri ha dichiarato di aver chiesto la liberazione dei fermati. Nessun dettaglio è stato comunicato sulle condizioni dei cittadini italiani o sulle eventuali accuse.
Sono 12 gli italiani fermati dall'esercito israeliano nell'ambito del blitz contro le imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. La nuova "spedizione", composta da 54 imbarcazioni e con a bordo 461 volontari, era partita giovedì 14 maggio da Maramris, in Turchia, a poca. 🔗 Leggi su Today.it
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La Global Sumud Flotilla è dunque pronta a ripartire, per la terza volta. E ci auguriamo tutti che questi coraggiosi tentativi possano davvero tramutarsi, almeno in parte, negli esiti di questa fiaba sonora, uscita per Radio Musicheria, all'inizio di questo martoriato facebook
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