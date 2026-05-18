Flotilla sbeffeggiata da Israele le radio disturbate con la canzone di Britney Spears | cosa dice il testo

L’equipaggio di una nave della Flotilla ha segnalato di aver subito interferenze con il segnale radio durante un'operazione. Secondo quanto riferito, le comunicazioni sono state disturbate mentre trasmettevano musica, in particolare una canzone di Britney Spears. L’equipaggio ha accusato le forze militari israeliane di aver manipolato le trasmissioni e di aver disturbato le radio. La situazione ha suscitato attenzione in ambito internazionale e ha portato a diverse reazioni pubbliche.

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L’esercito di Israele tenta di “impedirci di lanciare chiamate di soccorso”: questa la denuncia dell’equipaggio di una delle imbarcazione della Flotilla in viaggio verso Gaza per recare aiuti umanitari. L’interferenza dell’Idf sui canali di comunicazione delle navi è arrivata tramite la nota canzone di Britney Spears, Oops, I did it again. La denuncia della Flotilla Cosa significa la canzone di Britney Spears Netanyahu si complimenta con la marina di Israele La denuncia della Flotilla Uno degli attivisti a bordo della Flotilla in viaggio verso Gaza ha condiviso con un video social uno strano avvenimento verificatosi a bordo. Nella clip, dagli altoparlanti dell’imbarcazione, risuona Oops, I did it again, celebre brano pop degli anni ’90 cantato da Britney Spears. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Flotilla sbeffeggiata da Israele, le radio disturbate con la canzone di Britney Spears: cosa dice il testo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bufera su Annalisa accusata di blasfemia per la sua “Canzone estiva”: ecco cosa dice il testoÈ già una delle artiste più ascoltate in radio, negozi, palestre, case, vicoli e palazzi, e forse non aveva bisogno di una nuova polemica per avere...