Flotilla Netanyahu visita il bunker della marina e si complimenta | Avete fatto un lavoro eccezionale

Il Primo Ministro israeliano ha visitato il bunker di comando della marina, incontrando i militari presenti. Durante la visita, ha espresso apprezzamenti per il lavoro svolto, lodando l’impegno e la preparazione del personale. La visita si è svolta in un momento di attenzione sulle attività delle forze navali, senza ulteriori dettagli pubblicati sulla durata o sulle discussioni avvenute. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo a decisioni o piani futuri legati alla visita.

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato il bunker di comando della marina e ha ringraziato il comandante della Flottiglia 3, dopo che le forze navali israeliane hanno intercettato alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla cariche di aiuti umanitari e dirette a Gaza L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Flotilla, Netanyahu elogia Marina israeliana: sventato piano malvagio

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