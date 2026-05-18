Un membro dell’equipaggio ha riferito che ci sono almeno tre navi da guerra intorno alla loro imbarcazione, con due posizionate a sinistra e una a destra. La flottiglia sta continuando a navigare verso Gaza, cercando di evitare l’intercettamento da parte delle unità militari, mentre altre decine di imbarcazioni seguono la stessa rotta. La situazione si svolge in mare, con la presenza costante di unità navali militari attorno alla flottiglia.

“Ci sono almeno tre navi da guerra: due alla nostra sinistra, una alla nostra destra. Continuiamo a evadere l’intercetto insieme ad altre decine di barche e facciamo rotta verso Gaza “. A dirlo è un membro dell’equipaggio della Global Sumud Flotilla, in un messaggio video inviato ai manifestanti riuniti a piazzale Loreto a Milano per lo sciopero generale, mentre le navi vengono bloccate in acque internazionali nei pressi di Cipro dalle forze navali israeliane. Nel messaggio, il componente dell’equipaggio ha lanciato un appello diretto all’Italia: “Bloccate tutto e chiediamo conto al governo Meloni, che è responsabile di genocidio e deve rendere conto alla storia di quello che sta facendo”, ha concluso il membro dell’equipaggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, membro dell’equipaggio: "Tre navi da guerra attorno a noi"

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