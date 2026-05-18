In diverse città italiane si sono svolte manifestazioni, con presenza di persone che hanno esposto cartelli e slogan. Le manifestazioni sono avvenute in città come Milano, Roma, Bologna, Firenze e Cagliari. Sono state scattate fotografie che mostrano i partecipanti e i messaggi portati in piazza. Le proteste hanno coinvolto gruppi di cittadini che hanno manifestato in spazi pubblici. Le iniziative si sono svolte in vari momenti della giornata e hanno attirato l'attenzione di passanti e media locali.

Da Milano a Roma, passando per Bologna, Firenze e Cagliari: diverse manifestazioni si sono svolte nella giornata di oggi, 18 maggio, nella giornata di sciopero generale di 24 ore che riguarda tutti i settori indetto dall ’Unione dei sindacati di base contro la guerra e in solidarietà con la Global Sumud Flotilla. Lo sciopero è stato indetto appunto a sostegno della Flotilla e per caso è caduto proprio nel giorno in cui le barche della missione per Gaza sono state abbordate dalla Marina israeliana in acque internazionali. A Milano i manifestanti si sono concentrati in piazzale Loreto proseguendo per corso Buenos Aires, Porta Venezia, corso Matteotti, piazza della Scala terminando poi il percorso in piazza Duomo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, manifestazioni in diverse città d’Italia. Da Roma a Milano, da Bologna a Firenze: le foto e gli slogan

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