Flotilla lo sciopero generale si conclude in piazza Duomo
A Milano, lo sciopero generale promosso in solidarietà con la Global Sumud Flotilla si è concluso in piazza Duomo, dopo aver attraversato piazzale Loreto e aver fatto una sosta in piazza della Scala. Il corteo ha coinvolto diversi partecipanti che hanno sfilato per le vie della città. La manifestazione si è svolta senza particolari incidenti e ha visto la presenza di un buon numero di persone. Alla fine del corteo, non sono stati segnalati eventi di rilievo.
Il corteo partito da piazzale Loreto a Milano per lo sciopero generale e in solidarietà alla Global Sumud Flotilla si è concluso in piazza Duomo, dopo una tappa intermedia in piazza della Scala. Alcune decine di manifestanti hanno esposto davanti alla cattedrale lo striscione con la scritta “Sciopero generale. Nemmeno un chiodo per il genocidio. Insorgiamo, resistiamo, blocchiamo tutto. Rompere ogni rapporto con il sionismo”, scandendo slogan contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il governo italiano e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
Sciopero generale a Milano, il corteo per la Flotilla si conclude in piazza Duomo
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