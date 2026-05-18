Flotilla lo sciopero generale si conclude in piazza Duomo

A Milano, lo sciopero generale promosso in solidarietà con la Global Sumud Flotilla si è concluso in piazza Duomo, dopo aver attraversato piazzale Loreto e aver fatto una sosta in piazza della Scala. Il corteo ha coinvolto diversi partecipanti che hanno sfilato per le vie della città. La manifestazione si è svolta senza particolari incidenti e ha visto la presenza di un buon numero di persone. Alla fine del corteo, non sono stati segnalati eventi di rilievo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui