Sono stati arrestati da Israele diversi attivisti italiani che erano a bordo della Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria diretta a Gaza che nella mattinata di oggi è stata intercettata dalla marina israeliana al largo di Cipro. Tra loro c’è Alessio Catanzaro, 30enne di Budrio (Bologna). “La sua nave è stata abbordata. Lo abbiamo visto in diretta streaming”, ha detto la madre, una scena “terribile”. Flotilla, Alessio Catanzaro di Budrio arrestato da Israele Nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio, la marina militare di Israele ha intercettato la Global Sumud Flotilla al largo di Cipro, in acque internazionali. Diverse imbarcazioni della spedizione diretta Gaza sono state abbordate da uomini armati, decine di attivisti sarebbero stati arrestati e portati su una nave militare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Flotilla, l'italiano Alessio Catanzaro di Budrio arrestato da Israele: la madre è preoccupata, "terribile"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Flotilla, i genitori di Alessio Catanzaro: “L’abbiamo visto gettare il telefono in acqua, è stato catturato da Israele. Si batte per gli ideali a cui è stato educato”Roma, 18 maggio 2026 – Mamma Luisa e papà Raimondo hanno assistito in diretta alla cattura del figlio Alessio Catanzaro, tra i 35 italiani a bordo...

Flotilla, i genitori dell’attivista italiano Alessio Catanzaro: “Siamo preoccupati, ma lui si batte per gli ideali a cui è stato educato”Roma, 18 maggio 2026 – Mamma Luisa e papà Raimondo hanno assistito in diretta alla cattura del figlio Alessio Catanzaro, tra i 35 italiani a bordo...

Flotilla, i genitori dell’attivista italiano Alessio Catanzaro: Siamo preoccupati, ma lui si batte per gli ideali a cui è stato educatoLuisa e Raimondo hanno assistito in diretta all’abbordaggio e alla cattura in acque internazionali. Lo abbiamo visto buttare in acqua il telefono, poi i militari israeliani hanno spaccato le telecame ... msn.com

La mamma di Alessio, catturato sulla flotilla: Portato via dai soldati. È stato terribile. A Bologna sfila il corteo USB contro il riarmoManifestazione a sostegno della Palestina con una giornata di sciopero generale. Luisa Cicognetti: Mio figlio è partito come volontario. Se ne parli il più possibile, solo così possiamo aiutare i nos ... msn.com