L’esercito israeliano ha bloccato il canale radio delle emergenze delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Le forze militari hanno preso il controllo di diverse imbarcazioni, interrompendo le comunicazioni di emergenza. Sono state poi diffuse immagini che mostrano i soldati a bordo delle imbarcazioni e il loro intervento nelle operazioni. La situazione si è verificata in un’area di mare internazionale, senza che siano stati segnalati incidenti gravi fino a questo momento.

I soldati dell’esercito israeliano hanno preso il controllo di molte delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. La missione ha dichiarato di avere perso il contatto con 23 imbarcazioni. Israele ha bloccato il canale 16 delle radio, quello usato per le emergenze in mare e dichiarare il mayday, trasmettendo canzoni di Rihanna e del gruppo americano Lynyrd Skynyrd. Gli attivisti erano partiti ieri partiti la dalle coste meridionali della Turchia, con circa 500 attivisti in 54 imbarcazioni. Nel video alcune delle immagini dell’avvicinamento alle imbarcazioni registrate dalle telecamere della Flotilla e diffuse online. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, l’esercito israeliano blocca il canale radio delle emergenze con la musica e prende il controllo delle imbarcazioni: le immagini

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Freed Gaza flotilla activists hold protest march in Heraklion, vow to continue mission

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