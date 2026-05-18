flotilla le navi israeliane circondano la missione in viaggio verso gaza intercettata la cactus

Le navi israeliane hanno circondato una missione in navigazione verso Gaza, intercettando una delle imbarcazioni coinvolte. La nave in questione si chiama Cactus ed è stata fermata durante il suo percorso. La flotta si trovava nel tratto di mare al largo della costa, mentre le autorità israeliane hanno effettuato l'intervento. La missione aveva come obiettivo il raggiungimento di Gaza, ma è stata bloccata prima di arrivare a destinazione.

La nave Cactus è stata abbordata dalla marina militare israeliana in acque internazionali, fanno sapere dalla Flotilla. La nave Cactus è stata abbordata dalla marina militare israeliana in acque internazionali, fanno sapere dalla Flotilla. Navi israeliane stanno per abbordare le imbarcazioni della Flotilla in viaggio verso Gaza e ora in acque internazionali a sud di Creta. I volontari a bordo delle 54 barche si preparano a gettare in mare i telefoni che verrebbero altrimenti sequestrati dalle forze israeliane. Flotilla, le barche lasciano la Turchia dirette a Gaza. Il racconto dell'inviato: "Ci aspettiamo intervento anticipato di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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