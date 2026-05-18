Flotilla le forze israeliane intercettano le navi a largo di Cipro

Da lapresse.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze israeliane hanno intercettato e preso il controllo di alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo di Cipro. Gli uomini dell’IDF sono saliti a bordo delle navi, come mostrato nelle immagini dell’abbordaggio. L’operazione si è svolta in mare, con le imbarcazioni che si trovavano nella zona delle acque territoriali cipriote. Non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali persone a bordo o sul numero di imbarcazioni coinvolte.

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Soldati dell’Idf hanno preso il controllo di alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo di Cipro: nelle immagini l’abbordaggio da parte delle forze israeliane. La missione era partita dalla Turchia con circa 50 imbarcazioni dirette verso la Striscia di Gaza. Il live streaming dell’organizzazione mostra gli attivisti a bordo di diverse imbarcazioni che indossano giubbotti di salvataggio e alzano le mani prima che si avvicini una barca con a bordo le truppe israeliane in tenuta tattica che sono salite a bordo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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