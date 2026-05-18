Flotilla le forze israeliane intercettano le navi a largo di Cipro

Le forze israeliane hanno intercettato e preso il controllo di alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo di Cipro. Gli uomini dell’IDF sono saliti a bordo delle navi, come mostrato nelle immagini dell’abbordaggio. L’operazione si è svolta in mare, con le imbarcazioni che si trovavano nella zona delle acque territoriali cipriote. Non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali persone a bordo o sul numero di imbarcazioni coinvolte.

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