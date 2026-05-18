Flotilla la protesta alla stazione Termini | Blocchiamo tutto
A Roma si è svolta una manifestazione alla stazione Termini in occasione dello sciopero generale dei trasporti. La protesta è stata organizzata in solidarietà con la Global Sumud Flotilla e ha coinvolto un gruppo di persone che ha annunciato di voler bloccare tutte le attività nella zona. La manifestazione ha attirato l'attenzione di passanti e pendolari, con alcuni manifestanti che hanno espresso chiaramente l'intenzione di impedire il normale svolgimento delle operazioni nella stazione.
Nel giorno dello sciopero generale dei trasporti manifestazione a Roma Termini a sostegno della Global Sumud Flotilla. In Piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione centrale della Capitale, alcune centinaia di manifestanti si sono radunati dalla mattinata per seguire gli sviluppi della spedizione della Flotilla in rotta verso Gaza. Durante il presidio è arrivata la notizia dell’intercettazione della missione umanitaria da parte delle navi dell’esercito israeliano in acque internazionali. In piazza Osa, Cambiare Rotta, Usb, Potere al Popolo ma anche un pezzo dell’impiego pubblico e delle partecipate che ha deciso di scioperare. Al presidio... 🔗 Leggi su Lapresse.it
Flotilla, a Roma Blocchiamo tutto arriva a piazza dei Cinquecento
Sullo stesso argomento
Roma per la Flotilla, centinaia di persone alla manifestazione al Colosseo: “Free Palestine, blocchiamo tutto”Un presidio al Colosseo è stato chiamato nelle ultime ore dopo l'intervento di Israele alla Global Sumud Flotilla: sono già centinaia le persone...
Leggi anche: Manifestazione per la Flotilla a Milano (e mezzi Atm deviati): "Blocchiamo tutto"
La guerra entra nelle nostre vite. Così si apre il comunicato dell’Usb, che annuncia per il 18 maggio uno sciopero generale, rispondendo all’appello della Global Sumud Flotilla. Il sindacato spiega che la protesta nasce dalla necessità di reagire alla situazion - Facebook facebook
Flotilla, la protesta alla stazione Termini: Blocchiamo tuttoNel giorno dello sciopero generale dei trasporti manifestazione a Roma Termini a sostegno della Global Sumud Flotilla. In Piazza dei Cinquecento, davanti alla ... lapresse.it
SOLIDARIETÀ UNANIME! DENUNCIA! CONDANNA AGLI ATTACCHI RIPROVEVOLI, PERPETRATI INTENZIONALMENTE, ILLECITAMENTE ALLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA E CHIEDERE FERMAMENTE E OTTENERE, CON OGNI FORMA DI AZIONE E P x.com
La Flotilla denuncia il governo Meloni alla CEDU: attivisti rapiti sul territorio italiano reddit
Sciopero generale Usb, a Roma chiusa la metro C. Alle 10 manifestazione a Termini a sostegno della FlotillaDisagi oggi 18 maggio per lo sciopero generale indetto da Usb. In piazza dei Cinquecento la manifestazione Nemmeno un chiodo per guerre e genocidio ... roma.corriere.it