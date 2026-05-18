Flotilla la protesta alla stazione Termini | Blocchiamo tutto

A Roma si è svolta una manifestazione alla stazione Termini in occasione dello sciopero generale dei trasporti. La protesta è stata organizzata in solidarietà con la Global Sumud Flotilla e ha coinvolto un gruppo di persone che ha annunciato di voler bloccare tutte le attività nella zona. La manifestazione ha attirato l'attenzione di passanti e pendolari, con alcuni manifestanti che hanno espresso chiaramente l'intenzione di impedire il normale svolgimento delle operazioni nella stazione.

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