Flotilla Israele blocca il canale delle emergenze con la musica dei Lynyrd Skynyrde prende il controllo delle imbarcazioni | le immagini

Nelle acque vicino a Cipro, soldati israeliani hanno intercettato e preso il controllo di diverse imbarcazioni appartenenti alla Global Sumud Flotilla. Le operazioni sono avvenute senza incidenti significativi, e sono state trasmesse alcune immagini che mostrano i militari a bordo delle navi. Nei video si vedono le forze armate mentre si occupano di gestire le imbarcazioni e di assicurarsi che siano sotto controllo. La situazione coinvolge diverse imbarcazioni che si trovavano nel canale delle emergenze.

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