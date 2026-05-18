Flotilla Israele blocca il canale delle emergenze con la musica dei Lynyrd Skynyrde prende il controllo delle imbarcazioni | le immagini
Nelle acque vicino a Cipro, soldati israeliani hanno intercettato e preso il controllo di diverse imbarcazioni appartenenti alla Global Sumud Flotilla. Le operazioni sono avvenute senza incidenti significativi, e sono state trasmesse alcune immagini che mostrano i militari a bordo delle navi. Nei video si vedono le forze armate mentre si occupano di gestire le imbarcazioni e di assicurarsi che siano sotto controllo. La situazione coinvolge diverse imbarcazioni che si trovavano nel canale delle emergenze.
I soldati dell’esercito israeliano hanno preso il controllo di molte delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. La missione ha dichiarato di avere perso il contatto con 23 imbarcazioni. Israele ha bloccato il canale 16 delle radio, quello usato per le emergenze in mare e dichiarare il mayday, trasmettendo canzoni di Rihanna e del gruppo americano Lynyrd Skynyrd. Gli attivisti erano partiti ieri partiti la dalle coste meridionali della Turchia, con circa 500 attivisti in 54 imbarcazioni. Nel video alcune delle immagini dell’avvicinamento alle imbarcazioni registrate dalle telecamere della Flotilla e diffuse online. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sotto i droni per sfidare il blocco a Gaza: la storia di Lorenzo D'Agostino
Sullo stesso argomento
Flotilla, l’esercito israeliano blocca il canale radio delle emergenze con la musica e prende il controllo delle imbarcazioni: le immaginiI soldati dell’esercito israeliano hanno preso il controllo di molte delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro.
Israele intercetta la Flotilla diretta a Gaza: commando sale a bordo delle imbarcazioni al largo di Cipro(Adnkronos) – La Marina militare israeliana ha iniziato a intercettare le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza nel tentativo...
Israele blocca di nuovo le imbarcazioni della Flotilla: al via le intercettazioni al largo di CiproLa precedente missione, a metà aprile, si era conclusa con l'intercettazione e l'arresto degli attivisti sull'isola greca di Creta. today.it
Israele blocca la Flotilla a Creta, 175 fermati e sbarcati in GreciaUn braccio di ferro che si ripete a distanza di mesi, senza però riuscire a scalfire nessuna delle posizioni in campo. La Global Sumud Flotilla, composta da oltre 50 navi salpate da diversi porti ... ansa.it