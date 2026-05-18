Flotilla Israele avvia intercettazione imbarcazioni

Le forze di occupazione israeliane hanno iniziato a intercettare alcune imbarcazioni nella zona. Pochi minuti fa, le navi militari sono state avvistate mentre si avvicinavano alle barche della Flotilla Global Sumud. Non sono stati comunicati dettagli sui movimenti successivi o sui numeri delle imbarcazioni coinvolte. La situazione si è sviluppata in un contesto di tensione tra le parti, senza ulteriori chiarimenti ufficiali al momento.

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“Pochi minuti fa le navi dell’IOF (Forze di occupazione israeliane ndr.) hanno cominciato a intercettare le barche della Global Sumud Flotilla “. Lo comunica la portavoce dell’iniziativa in Italia, Maria Elena Delia, sottolineando che l’operazione avviene “illegalmente” e “in acque internazionali”. L’agenzia di stampa turca Anadolu riporta che “le forze israeliane hanno iniziato ad attaccare le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in acque internazionali”. Secondo i dati di tracciamento la Global Sumud Flotilla, che è composta da una cinquantina di imbarcazioni dirette verso la Striscia di Gaza, si trova attualmente a ovest di Cipro, dopo essere partita dalla Turchia giovedì. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, Israele avvia intercettazione imbarcazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Flotilla: “Imbarcazioni intercettate da Israele, è pirateria” – La direttaSarebbero 50 le imbarcazioni facenti parte della Global Sumud Flotilla intercettate da navi israeliane in acque internazionali, a oltre 600 miglia... Israele intercetta la Flotilla diretta a Gaza: “175 attivisti ora su nostre imbarcazioni”Madrid, Fils pensa alla semifinale con Sinner: “Sarà divertente, ha vinto qualcosa?” Inzaghi: “Scioccato da inchiesta, arbitri hanno penalizzato...