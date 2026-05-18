Durante un evento, un deputato del Movimento 5 Stelle ha pubblicato un video in cui si mostrano navi da guerra e imbarcazioni veloci israeliane. Subito dopo aver osservato queste imbarcazioni, la connessione internet tramite Starlink si interrompe. Il video è stato condiviso sui social, accompagnato dalla didascalia che descrive la sequenza di eventi. Non sono stati forniti dettagli sui motivi dell’interruzione o su altre circostanze legate all’accaduto.

“Abbiamo visto navi da guerra e piccole imbarcazioni veloci israeliane e subito dopo abbiamo perso la connessione internet a Starlink. Noi stiamo cercando di raggiungere le acque territoriali turche”. Lo ha raccontato in un video deputato M5S Dario Carotenuto in un videomessaggio lanciato da bordo dell’imbarcazione turca della Global Sumud Flotilla, la Kasri Sadabat. Il mezzo, su cui viaggia anche l’inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. “Il mio appello alle autorità italiane e internazionali – dice Carotenuto – è di intervenite per liberare subito tutti questi equipaggi composti da attivisti pacifisti che non farebbero male a una mosca e che vogliono solo la fine del genocidio in Palestina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, il video del deputato M5s Carotenuto: “Abbiamo visto navi da guerra, poi è saltata la connessione”

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