Flotilla il corteo la Global Sumud attraversa il centro di Roma

A Roma, alcune migliaia di persone hanno partecipato a un corteo nel centro della città, manifestando in solidarietà alla Global Sumud Flotilla. La manifestazione ha attraversato le strade principali, con i partecipanti che hanno sfilato con cartelli e bandiere. La manifestazione si è svolta senza incidenti e si è conclusa nelle vicinanze di alcuni punti di concentrazione cittadini. La presenza di manifestanti è stata consistente e visibile lungo il percorso della manifestazione.

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