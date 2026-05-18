Flotilla il corteo la Global Sumud attraversa il centro di Roma
A Roma, alcune migliaia di persone hanno partecipato a un corteo nel centro della città, manifestando in solidarietà alla Global Sumud Flotilla. La manifestazione ha attraversato le strade principali, con i partecipanti che hanno sfilato con cartelli e bandiere. La manifestazione si è svolta senza incidenti e si è conclusa nelle vicinanze di alcuni punti di concentrazione cittadini. La presenza di manifestanti è stata consistente e visibile lungo il percorso della manifestazione.
Sono alcune migliaia i manifestanti scesi in piazza a Roma per il corteo in solidarietà alla Global Sumud Flotilla. Dopo una giornata di protesta in Piazza dei Cinquecento, ribattezzata dai manifestanti “Piazza Gaza” è partito poco dopo le 18 un corteo in direzione San Giovanni attraverso il quartiere Esquilino. La manifestazione è stata convocata in occasione della giornata di sciopero generale dei trasporti ma anche dell’intercettazione della missione umanitaria da parte delle navi dell’esercito israeliano in acque internazionali. In piazza Osa, Cambiare Rotta, Usb, Potere al Popolo, Rete dei Comunisti. Al corteo tantissime bandiere palestinesi ma anche cubane, iraniane e alcune di Hezbollah. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Flotilla, il corteo la Global Sumud attraversa il centro di Roma
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