A Roma, oltre un migliaio di attivisti si sono radunati in piazza per una manifestazione di solidarietà a Gaza e alla missione della Flotilla, in risposta ai recenti abbordaggi da parte della Marina israeliana. Il corteo si è svolto nel centro della città e ha attraversato le vie principali, con manifestanti che hanno espresso il loro dissenso contro le azioni militari e la posizione di governo e Unione Europea, definite silenti e complici dai partecipanti. La protesta si è conclusa davanti a un luogo simbolico.

Più di un migliaio di attivisti sono scesi in piazza a Roma per un corteo di solidarietà per Gaza e per la missione della Flotilla, dopo i nuovi abbordaggi da parte della Marina israeliana. I manifestanti, partiti da Piazza dei Cinquecento (ribattezzata piazza Gaza), hanno risposto all’appello lanciato questa mattina dall’Usb e dalle altre sigle e associazioni, proseguendo in corteo per via Cavour, fino a raggiungere il quartiere Esquilino, chiedendo la liberazione degli attivisti fermati, tra i quali almeno 12 italiani. “Nemmeno un chiodo per guerre e genocidio”, recitava lo striscione di testa, mentre sventolavano le bandiere della Palestina, ma anche di Cuba, dell’Iran e della pace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, il corteo a Roma dopo i nuovi abbordaggi di Israele: “Governo Meloni e Ue silenti e complici”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Flotilla, Israele chiede altri 6 giorni di detenzione per i 2 attivisti arrestati. L’Ong: allarme per nuovi possibili abbordaggi di naviRoma, 5 maggio 2026 – I due attivisti della Flotilla Thiago Avila e Saif Abukeshek, arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare,...

Leggi anche: Corteo al Colosseo Pro Flotilla dopo il blitz di Israele

Roberto Riccardi I professionisti della provocazione della Global Sumud Flotilla hanno veramente rotto le scatole. Le hanno rotte quelli che manifestano a loro favore solo per sfasciare tutto. Le hanno rotte i media che danno loro spazio e, diciamolo dritto per d x.com

Sit-in Flotilla a Roma, 'Thiago e Saif liberi, Rubio non è il benvenuto' reddit

Corteo per la Flotilla a Milano, imbrattate di rosso le foto di Meloni e CrosettoCartelli con la bandiera di Israele, il simbolo della Nato e le immagini della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro della Difesa Guido Crosetto imbrattati con vernice rossa durante i ... ansa.it

Corteo Usb per la Flotilla a Milano, imbrattate di rosso le foto di Meloni e Crosetto. Cancellati alcuni treni regionaliNemmeno un chiodo per guerre e genocidio: la manifestazione partita da Loreto a piazza Duomo, attraversa il centro cittadino a sostegno della Global Sumud Flotilla. Disagi limitati sulla metro ... affaritaliani.it