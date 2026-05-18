Flotilla forze israeliane sequestrano barche dirette a Gaza
Le forze israeliane hanno sequestrato alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, una missione umanitaria diretta a Gaza. L'operazione è avvenuta durante un tentativo di attraversamento del blocco marittimo imposto sulla Striscia. Le barche sono state fermate mentre si trovavano nel tratto di mare tra Israele e Gaza. Non sono stati riportati dettagli sulle persone a bordo o sulle eventuali resistenze durante l'operazione.
Le forze israeliane hanno bloccato nuovamente alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza. L’abbordaggio è avvenuto al largo delle acque di Cipro. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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