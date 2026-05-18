Flotilla bloccata da Israele l’inviato del Fatto a bordo | Tra un po’ abborderanno anche noi Tel Aviv è spregiudicata perché le consentono di farlo
Nella serata del 18 maggio, un giornalista si trovava a bordo di un'imbarcazione della Global Sumud Flotilla, un natante con bandiera britannica ancorato nel porto di Ksar Sadabad. La flottiglia sta affrontando un blocco navale da parte delle forze israeliane, che hanno comunicato l’intenzione di intervenire anche su questa imbarcazione. Il giornalista ha riferito che Tel Aviv sembra agire con disinvoltura, lasciando supporre che le autorità israeliane siano autorizzate a effettuare azioni di interdizione in mare.
“Sono circa le 11 e mezza della sera del 18 maggio e mi trovo su Ksar Sadabad, un barcone turco della Global Sumud Flotilla con bandiera britannica”. Così Alessandro Mantovani, inviato del Fatto Quotidiano a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla racconta l’intercettazione da parte di Israele che ha bloccato diversi equipaggi del cordoglio umanitario a Ovest di Cipro. “Il comandante mi dice che siamo a circa 160170 miglia da Gaza. Hanno abbordato 41 delle 50 barche. E quindi ne mancano 12 o forse 13, ci aspettiamo che tocchi anche a noi. Poco fa abbiamo visto la luce rossa di una barca che poteva avvicinarsi, ma così non è stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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