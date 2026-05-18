Flotilla bloccata da Israele l’inviato del Fatto a bordo | Tra un po’ abborderanno anche noi Tel Aviv è spregiudicata perché le consentono di farlo

Nella serata del 18 maggio, un giornalista si trovava a bordo di un'imbarcazione della Global Sumud Flotilla, un natante con bandiera britannica ancorato nel porto di Ksar Sadabad. La flottiglia sta affrontando un blocco navale da parte delle forze israeliane, che hanno comunicato l’intenzione di intervenire anche su questa imbarcazione. Il giornalista ha riferito che Tel Aviv sembra agire con disinvoltura, lasciando supporre che le autorità israeliane siano autorizzate a effettuare azioni di interdizione in mare.

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