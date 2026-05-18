Flotilla attivisti | Idf diffondono ' Oops!… I Did It Again' e disturbano le nostre comunicazioni

Oggi, le autorità israeliane sono state segnalate aver riprodotto ad alto volume la canzone di Britney Spears dagli altoparlanti di una delle imbarcazioni della flotta internazionale diretta verso Gaza. Secondo gli attivisti a bordo, questa azione ha causato disturbi nelle comunicazioni e ha rappresentato un tentativo di interrompere le attività della flottiglia. La situazione si è verificata durante il tentativo di intercettare le imbarcazioni mentre si avvicinavano alle acque della Striscia.

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