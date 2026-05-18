Flotilla attivisti | Idf diffondono ' Oops!… I Did It Again' e disturbano le nostre comunicazioni
Oggi, le autorità israeliane sono state segnalate aver riprodotto ad alto volume la canzone di Britney Spears dagli altoparlanti di una delle imbarcazioni della flotta internazionale diretta verso Gaza. Secondo gli attivisti a bordo, questa azione ha causato disturbi nelle comunicazioni e ha rappresentato un tentativo di interrompere le attività della flottiglia. La situazione si è verificata durante il tentativo di intercettare le imbarcazioni mentre si avvicinavano alle acque della Striscia.
Le autorità israeliane avrebbero diffuso ad alto volume la canzone ‘Oops!. I Did It Again’ di Britney Spears dagli altoparlanti di almeno una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate oggi mentre erano dirette verso Ga za. Lo riferisce il Times of Israel, allegando un video diffuso su X e verificato da un funzionario israeliano. Nel filmato, un attivista a bordo accusa le Forze di difesa israeliane (Idf) di “interferire con il nostro canale di comunicazione con la musica” e di “cercare di impedirci di lanciare chiamate di soccorso”. “Stanno attaccando una flottiglia umanitaria, questa è una vera violazione del diritto internazionale e anche un crimine di guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Sullo stesso argomento
Israele intercetta la Flotilla diretta a Gaza: “175 attivisti ora su nostre imbarcazioni”Madrid, Fils pensa alla semifinale con Sinner: “Sarà divertente, ha vinto qualcosa?” Inzaghi: “Scioccato da inchiesta, arbitri hanno penalizzato...
L’Idf abborda la Sumud Flotilla al largo di Cipro. Tajani a Israele: «Garantire la sicurezza degli attivisti italiani»Nuovi contatti diplomatici tra l’Italia e Israele per monitorare la situazione degli attivisti italiani coinvolti nella missione della Sumud...
Flotilla, attivisti: IDF diffondono musica e disturbano le nostre comunicazioni(LaPresse) - Le autorità israeliane avrebbero diffuso ad alto volume la canzone 'Oops!... I Did It Again' di Britney Spears dagli altoparlanti di almeno una delle imbarcazioni della Global Sumud Floti ... msn.com
Flotilla, il momento dell'abbordaggio dei soldati Idf armati a largo di CiproDiverse le navi intercettate. In questo video si vede il momento in cui i militari salgono su un'imbarcazione mentre gli attivisti stanno con le mani in alto ... msn.com