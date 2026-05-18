Flotilla allo sciopero in piazza Duomo insulti a Meloni e foto imbrattate di rosso

Da ilgiornale.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, lo sciopero generale ha portato a un corteo che si è concluso in piazza del Duomo. Durante la manifestazione, alcuni partecipanti hanno rivolto insulti al presidente del consiglio presente in zona. Sono state scattate foto con scritte e imbrattature di colore rosso sui muri circostanti. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e ha identificato alcuni manifestanti coinvolti negli atti di vandalismo. La protesta ha attirato l’attenzione di passanti e media locali.

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Lo sciopero generale di Milano, dopo un lungo corteo, si è interrotto in piazza del Duomo. È stato chiamato per la Global Sumud Flotilla dal sindacato Usb e si è svolto coincidentemente nel giorno in cui Israele ha abbordato le barche della missione al largo di Cipro, a circa due giorni di navigazione dalle acque che controlla davanti alla Striscia di Gaza. Una scelta da parte di Israele probabilmente dettata dal numero elevato di barche, circa 50, da bloccare: scegliendo di iniziare il fermo a una distanza ragguardevole, non rischia che qualcuna possa forzare il blocco navale. In ogni caso questa mattina a Milano, ma anche nelle altre città in cui erano stati organizzati cortei in occasione dello sciopero, la situazione è stata gestita senza particolari tensioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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