Fiumefreddo via il blocco | 2,6 milioni per la nuova piazza green
Dopo quindici anni di attesa, è stato sbloccato il progetto per la realizzazione di una nuova piazza verde in via Fiumefreddo, grazie a un finanziamento di 2,6 milioni di euro. La soluzione alla questione ha permesso di eliminare il blocco e di avviare i lavori. Restano da chiarire le modalità di modifica alla viabilità tra via Umberto e via Armando Diaz, così come i soggetti che hanno contribuito a superare le difficoltà burocratiche.
? Domande chiave Come cambierà la viabilità tra via Umberto e via Armando Diaz?. Chi ha permesso di superare l'impasse burocratica dopo quindici anni?. Dove verranno installati i pannelli per l'autosufficienza energetica della piazza?. Quali nuove funzioni avrà l'area oggi considerata degradata vicino al municipio?.? In Breve Investimento di 2,6 milioni per l'area tra via Umberto e via Armando Diaz.. Collaborazione tra assessore Giuliano, geometra Corica e sindaco Corsaro di Misterbianco.. Progetto prevede copertura fotovoltaica per autosufficienza energetica e nuovi parcheggi cittadini.. Sblocco dopo quindici anni di attesa per risolvere criticità mobilità e decoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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