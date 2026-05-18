Fiumefreddo via il blocco | 2,6 milioni per la nuova piazza green

Dopo quindici anni di attesa, è stato sbloccato il progetto per la realizzazione di una nuova piazza verde in via Fiumefreddo, grazie a un finanziamento di 2,6 milioni di euro. La soluzione alla questione ha permesso di eliminare il blocco e di avviare i lavori. Restano da chiarire le modalità di modifica alla viabilità tra via Umberto e via Armando Diaz, così come i soggetti che hanno contribuito a superare le difficoltà burocratiche.

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