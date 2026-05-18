Fittili | in mostra ceramiche e terrecotte smaltate di Mario Lo Coco

Da palermotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È aperta fino al 3 luglio 2026 a Palermo una mostra dedicata alle opere di Mario Lo Coco, che presenta una selezione di ceramiche, terracotte smaltate, piatti e totem. Le opere sono esposte in via Mariano D'Amelio 30 e si concentrano sull’uso di argille e materiali tradizionali. La mostra offre un’ampia panoramica sulla produzione artistica dell’artista, con esposizione di diversi pezzi realizzati con tecniche di lavorazione della ceramica.

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Argille, ceramiche, terrecotte smaltate, piatti e totem di Mario Lo Coco in mostra fino al 3 luglio 2026, in via Mariano D'Amelio 30, a Palermo.Mario Lo Coco con i suoi lavori fittili rappresenta il prodotto di una stratificazione estetica e storica dell'incontro tra cultura mediterranea e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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