Fittili | in mostra ceramiche e terrecotte smaltate di Mario Lo Coco

È aperta fino al 3 luglio 2026 a Palermo una mostra dedicata alle opere di Mario Lo Coco, che presenta una selezione di ceramiche, terracotte smaltate, piatti e totem. Le opere sono esposte in via Mariano D'Amelio 30 e si concentrano sull’uso di argille e materiali tradizionali. La mostra offre un’ampia panoramica sulla produzione artistica dell’artista, con esposizione di diversi pezzi realizzati con tecniche di lavorazione della ceramica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui