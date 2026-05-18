Fit Body Gym di Giugliano | sabato 20 06 evento pugilistico

Da ilblogdigio.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 20 giugno alle 18:30, presso la palestra Fit Body Gym di Giugliano in Campania, si svolgerà un evento pugilistico interregionale di boxe. L’appuntamento prevede incontri tra pugili provenienti da diverse regioni italiane e si terrà all’interno delle strutture della palestra. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. La serata prevede diverse sfide tra atleti che si preparano per competizioni ufficiali.

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Sabato 20 giugno, alle ore 18:30, presso la palestra Fit Body Gym di Giugliano in Campania, si terrà l’evento “Pugilistico Interregionale di Boxe”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la FBG Fight Project ASD di Raffaele Simone e la ASD Fit Body Gym di Gianni Pane. L’evento rappresenta un importante appuntamento dedicato alla boxe interregionale, all’insegna di passione, disciplina e forza, e vedrà la partecipazione di grandi pugili della Campania. “Si tratta di un importante appuntamento all’insegna di passione, disciplina e forza. Un momento sportivo imperdibile, soprattutto per gli appassionati, perché saranno presenti grandi pugili della Campania”, dichiara il tecnico Raffaele Simone. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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