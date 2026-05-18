Fit Body Gym di Giugliano | sabato 20 06 evento pugilistico

Sabato 20 giugno alle 18:30, presso la palestra Fit Body Gym di Giugliano in Campania, si svolgerà un evento pugilistico interregionale di boxe. L’appuntamento prevede incontri tra pugili provenienti da diverse regioni italiane e si terrà all’interno delle strutture della palestra. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. La serata prevede diverse sfide tra atleti che si preparano per competizioni ufficiali.

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