Fit Body Gym di Giugliano | mercoledì evento pugilistico

Mercoledì 20 giugno alle 18:30 si svolgerà un evento pugilistico presso la palestra Fit Body Gym di Giugliano in Campania. L’appuntamento è denominato “Pugilistico Interregionale di Boxe” e coinvolgerà atleti provenienti da diverse regioni. La manifestazione prevede incontri di boxe e si terrà all’interno degli spazi della palestra, con accesso aperto al pubblico. L’evento si inserisce nel calendario di iniziative sportive organizzate dalla struttura.

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