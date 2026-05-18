Fit Body Gym di Giugliano | mercoledì evento pugilistico
Mercoledì 20 giugno alle 18:30 si svolgerà un evento pugilistico presso la palestra Fit Body Gym di Giugliano in Campania. L’appuntamento è denominato “Pugilistico Interregionale di Boxe” e coinvolgerà atleti provenienti da diverse regioni. La manifestazione prevede incontri di boxe e si terrà all’interno degli spazi della palestra, con accesso aperto al pubblico. L’evento si inserisce nel calendario di iniziative sportive organizzate dalla struttura.
Mercoledì 20 giugno, alle ore 18:30, presso la palestra Fit Body Gym di Giugliano in Campania, si terrà l’evento “Pugilistico Interregionale di Boxe”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la FBG Fight Project ASD di Raffaele Simone e la ASD Fit Body Gym di Gianni Pane. L’evento rappresenta un importante appuntamento dedicato alla boxe interregionale, all’insegna di passione, disciplina e forza, e vedrà la partecipazione di grandi pugili della Campania. “Si tratta di un importante appuntamento all’insegna di passione, disciplina e forza. Un momento sportivo imperdibile, soprattutto per gli appassionati, perché saranno presenti grandi pugili della Campania”, dichiara il tecnico Raffaele Simone. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
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