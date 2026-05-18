Firenze Tredici Pietro in concerto al teatro Cartiere Carrara

A Firenze, mercoledì 20 maggio, si concluderà al Teatro Cartiere Carrara il “Non Guardare + Giù Tour” di Tredici Pietro. La data segna la fine del tour che ha visto l’artista esibirsi in diverse città italiane, portando sul palco il suo repertorio musicale. La manifestazione è stata annunciata ufficialmente attraverso comunicati e biglietti messi in vendita in prevendita. La serata sarà la conclusione di una serie di concerti iniziata alcuni mesi fa.

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Firenze, 18 maggio 2026 - Si chiude mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze il “Non Guardare + Giù Tour” di Tredici Pietro. Per chi lo desidera è disponibile la formula Meet & Greet Package. Reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Uomo Che Cade”, Tredici Pietro riabbraccerà il suo pubblico, portando sul palco i brani più rappresentativi del suo repertorio insieme alle tracce contenute in “Non Guardare + Giù” (Sony Epic), l’edizione speciale del suo ultimo album uscita lo scorso febbraio. L’album ha svelato un lato più consapevole e maturo della sua identità musicale, lasciando ampio spazio alla sperimentazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, Tredici Pietro in concerto al teatro Cartiere Carrara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sanremo 2026 - Achille Lauro canta Perdutamente Sullo stesso argomento Firenze, arriva Neffa in concerto al teatro Cartiere CarraraFirenze, 4 marzo 2026 - Reduce dal grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano - una serata memorabile scandita da ospiti... Firenze, la Bandabardò in concerto al Teatro Cartiere CarraraFirenze, 14 aprile 2026 - Per chi ha ballato e cantato a squarciagola sulle note delle loro canzoni, per chi ha detto almeno una volta “oggi non... Scaletta Tredici Pietro a Padova-Gran Teatro Geox, 18 maggio 2026Tredici Pietro in concerto a Padova, Gran Teatro Geox. Lunedì 18 maggio, nuova data del tour 2026 di Tredici Pietro, il rapper figlio di Gianni Morandi. In attesa di pubblicarla subito dopo lo show ec ... radiomusik.it Tredici Pietro, la possibile scaletta del concerto a NapoliDopo gli appuntamenti di Nonantola, Milano e Venaria Reale, Tredici Pietro sarà in concerto alla Casa della Musica di Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di ... tg24.sky.it