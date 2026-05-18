Firenze tra cinema musica e memoria | Carlo U Quinterio protagonista all’Accademia Fiorentina delle Arti e dei Mestieri

Venerdì 22 maggio 2026 a Firenze si terrà un evento dedicato a cinema, musica e memoria. L’appuntamento si svolgerà presso l’Accademia Fiorentina delle Arti e dei Mestieri e vedrà come protagonista il regista cinematografico Carlo U. Quinterio. La serata sarà caratterizzata da proiezioni e interventi, con un focus sulla sua carriera e sulle opere realizzate. La partecipazione è aperta al pubblico e l’evento è inserito nel calendario culturale della città.

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Un appuntamento imperdibile tra cinema, storia e artigianato quello in programma venerdì 22 maggio 2026 a Firenze, dove il regista cinematografico Carlo U. Quinterio sarà protagonista di un incontro speciale ospitato dall’Accademia Fiorentina delle Arti e dei Mestieri, nel suggestivo scenario del Chiostro degli Artigianelli in Via dei Serragli 104. L’evento, a ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti), con prenotazione consigliata, prenderà il via alle 17:30 e sarà condotto da Giancarlo Passarella, tra i soci fondatori dell’Accademia. Al centro dell’incontro anche un prezioso documento storico: il filmato realizzato da Quinterio nel 1988 tra le botteghe artigiane fiorentine. 🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sono andati via, ma restano qui, Viaggio alle Tombe di 14 Leggende (Da Gemma a Valli) Sullo stesso argomento Casa Circondariale, un successo l’Accademia delle Arti e dei Mestieri del Teatro in CarcereLa prima edizione si è chiusa con un percorso di 704 ore suddiviso su sei corsi tecnici e artistici con 45 partecipanti complessivi. La settimana delle arti e dei mestieri a TorregliaNel cuore dei Colli Euganei, Torreglia rinnova il suo impegno nel costruire una comunità che educa attraverso l’arte, la creatività e il fare.