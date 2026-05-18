Fiorello salta La Pennicanza senza preavviso | scoppia il caso

Lunedì 18 maggio la puntata de La Pennicanza non è andata in onda come previsto. Nessun annuncio è stato dato prima dell’inizio, e lo spettacolo è stato cancellato all’ultimo momento. Fiorello e Fabrizio Biggio non sono saliti sul palco né hanno comunicato il motivo dell’assenza. La trasmissione, che viene trasmessa su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre, è stata quindi sospesa senza spiegazioni ufficiali. La notizia ha suscitato curiosità tra il pubblico e gli spettatori abituali.

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La puntata de La Pennicanza di lunedì 18 maggio è saltata all’ultimo minuto. Fiorello e Fabrizio Biggio dunque non sono andati in onda con il consueto programma su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. Il pubblico è contrariato e monta la protesta sui social, perché non è stata data alcuna comunicazione. Fiorello, La Pennicanza salta a sorpresa. Senza alcuna spiegazione, la puntata de La Pennicanza del 18 maggio non è andata in onda. Fiorello e Biggio hanno saltato la quotidiana diretta. Ma ciò che lascia basiti è il fatto che la trasmissione era stata annunciata regolarmente sul profilo Instagram ufficiale e su quello dello showman, poco tempo prima del consueto orario di inizio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello, salta La Pennicanza senza preavviso: scoppia il caso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Fiorello e il Gioca Jouer in sala Var - La Pennicanza 28/04/2026 Sullo stesso argomento Fiorello a La Pennicanza, salta a sorpresa la diretta di oggi 23 aprileFiorello e Fabrizio Biggio non sono andati in onda con La Pennicanza giovedì 23 aprile. “Questo è un crimine”. Fiorello contro la Rai, scoppia il casoNel panorama della televisione italiana, Fiorello continua a essere uno dei protagonisti più imprevedibili e influenti, capace di accendere il... Fiorello sparisce, La Pennicanza non va in onda: salta a sorpresa la puntata di oggi. PerchéOggi il programma cult di Rai Radio 2 non è stato trasmesso nel solito slot orario del primo pomeriggio. Incerte al momento le motivazioni dello stop. Ecco i dettagli. libero.it Fiorello, salta La Pennicanza senza preavviso: scoppia il casoFiorello e Fabrizio Biggio non vanno in onda con La Pennicanza. La puntata del 18 maggio è saltata all’ultimo minuto e il pubblico protesta. dilei.it