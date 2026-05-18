Finisce il sogno della scalata in B Virtus Civitanova si ferma a Siena
La Virtus Civitanova ha concluso la sua avventura nel campionato di Serie B dopo la sconfitta contro Vismederi Costone a Siena. La partita si è conclusa con un punteggio di 84-79, con i padroni di casa che hanno prevalso sugli ospiti. Tra i giocatori di Civitanova, Nasello ha segnato 16 punti, mentre Zocca ha totalizzato 14. La squadra si è fermata ai quarti di finale, interrompendo così il cammino nel torneo.
Vismederi Costone 84 B-Chem Virtus Civitanova 79 COSTONE: Masciarelli 5, Zocca 14, Massari ne, Nasello 16, Paoli F., Paoli M., Zeneli 23, Piattelli ne, Nannipieri 4, Ballabio 20, Rosso 2. Allenatore: Belletti CIVITANOVA: Santi 13, Baleani ne, Buccolini ne, Mwembila 24, Liberati 14, De Florio 7, Diodati, Seri ne, Fofana 18, Dembele 2, Iannotti, Luciani 1. Allenatore: Domizioli. Arbitri: Romanello, Barbarulo Parziali: 19-18; 40-40; 62-54 La favola di Civitanova, ultima marchigiana rimasta ancora in corsa nei playoff di B interregionale dei gironi C e D, si interrompe ai quarti di finali. C-Chem battuta a Siena dal forte Costone per 84-79. Ma la squadra di coach Domizioni esce a testa altissima dal confronto con il Vismederi (squadra costruita per arrivare fino in fondo con individualità provenienti anche da categorie superiori). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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