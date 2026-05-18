Finisce il sogno della scalata in B Virtus Civitanova si ferma a Siena

La Virtus Civitanova ha concluso la sua avventura nel campionato di Serie B dopo la sconfitta contro Vismederi Costone a Siena. La partita si è conclusa con un punteggio di 84-79, con i padroni di casa che hanno prevalso sugli ospiti. Tra i giocatori di Civitanova, Nasello ha segnato 16 punti, mentre Zocca ha totalizzato 14. La squadra si è fermata ai quarti di finale, interrompendo così il cammino nel torneo.

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