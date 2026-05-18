Filo diretto con la Cina Esposizioni e conferenze nella ’missione’ di Startè
Durante il suo decimo viaggio in Cina, Paolo Asti, presidente dell’associazione Startè, ha organizzato esposizioni e conferenze, mantenendo un contatto diretto con il paese. Nonostante la distanza geografica, si è venuto a creare un legame di tipo intellettuale, attraverso incontri e iniziative culturali. La visita si inserisce in un rapporto di collaborazione che dura da anni, con incontri che coinvolgono rappresentanti di diverse realtà e settori.
Distanza geografica, ma prossimità intellettuale. È questo il solco tracciato da Paolo Asti, presidente dell’associazione Startè, nel suo decimo ritorno nella Repubblica Popolare Cinese. Un viaggio che rappresenta il consolidamento di un dialogo iniziato anni fa durante i suoi incarichi istituzionali alla Spezia e proseguito con tappe significative, come l’esposizione dedicata a Carlo Alberto Cozzani al Museo di Zhuhai nell’ottobre 2025. L’asse tra l’Italia e le province di Guangdong, Hubei e Hunan si è ulteriormente saldato grazie alla reciprocità: la missione di Asti segue infatti la visita italiana di una delegazione cinese avvenuta lo scorso febbraio, che vedeva tra i suoi protagonisti il professor Liu Ke, vicedirettore dell’Accademia di Guangzhou, e Li Fu, docente all’Accademia di Wuhan. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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