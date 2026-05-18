Filo diretto con la Cina Esposizioni e conferenze nella ’missione’ di Startè

Durante il suo decimo viaggio in Cina, Paolo Asti, presidente dell’associazione Startè, ha organizzato esposizioni e conferenze, mantenendo un contatto diretto con il paese. Nonostante la distanza geografica, si è venuto a creare un legame di tipo intellettuale, attraverso incontri e iniziative culturali. La visita si inserisce in un rapporto di collaborazione che dura da anni, con incontri che coinvolgono rappresentanti di diverse realtà e settori.

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