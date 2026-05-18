Film in uscita questa settimana al cinema 18 maggio – 24 maggio

Questa settimana nei cinema italiani sono in programma diverse uscite. Tra i film che arriveranno nelle sale, ci sono alcune produzioni italiane e straniere di generi vari, come commedie, drammi e film d’azione. Le date di debutto variano a seconda delle distribuzioni, e molte di queste pellicole sono già state annunciate con trailer e locandine ufficiali. Gli spettatori potranno scegliere tra nuove proposte e titoli già noti, con debutti pianificati tra il 18 e il 24 maggio.

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Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 18 maggio al 24 maggio. Top Gun – Maverick. Data di uscita: 18 maggio 2026 Regia: Joseph Kosinski Cast: Jake Picking, James Quach, Mobin Khan, Dana Byrne Genere: Azione, Stati Uniti 2022, 131 min. Ryuichi Sakamoto Opus. Data di uscita: 19 maggio 2026 Regia: Neo Sora Genere: Documentario, Giappone 2023, 103 min. La Valle Scalza. Data di uscita: 19 maggio 2026 Regia: Carlo Prevosti, Alberto Maroni Biroldi Cast: Gianfranco Bonaldo Genere: Documentario, Italia 2026, 70 min. Star Wars – The Mandalorian and Grogu. Data di uscita: 20 maggio 2026 Regia: Jon Favreau Genere: Azione, Avventura, Fantasy, Stati Uniti 2026, 132 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Film in uscita questa settimana al cinema (18 maggio – 24 maggio) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I film in uscita al cinema dal 14 maggio 2026. Sullo stesso argomento Film in uscita questa settimana al cinema (4 maggio – 10 maggio)Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 4 maggio al 10 maggio. Film in uscita questa settimana al cinema (27 aprile – 3 maggio)Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio. #visionair #weekendfun #alcinema #cinema Ti presento i film in uscita questa settimana: youtu.be/sJA8sGnGqJk?si… via @YouTube x.com Sembra che Is God Is sarà disponibile nei cinema solo per una settimana dopo la data di uscita... molto deludente reddit Film in Streaming in uscita questa settimana: Il Maestro, Scuola di seduzione e le altre novità dal 30 marzoSarah Toscano debutta come attrice protagonista in Non abbiam bisogno di parole, film in arrivo su Netflix dal 3 aprile 2026. Diretto da Luca Ribuoli e con la partecipazione nel cast di Serena Rossi, ... comingsoon.it Film in streaming in uscita questa settimana: Ella McCAy - Perfettamente Imperfetta e tutte le altre novità dal 2 febbraioDa Netflix a Prime Video, da Disney+ a NOW passando per HBO Max, Paramount+ ed AppleTV: ecco tutti i nuovi film in uscita in streaming dal 2 all'8 febbraio 2026. Indice NOW NETFLIX DISNEY+ HBO MAX ... comingsoon.it