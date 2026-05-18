Filippo Caccamo torna al Politeama Genovese con il nuovo spettacolo Fuori di tela
Martedì 19 e mercoledì 20 maggio, al Politeama Genovese, si terrà lo spettacolo “Fuori di tela” interpretato da Filippo Caccamo. Si tratta di una produzione originale e inedita, caratterizzata da un tono fortemente comico. L’evento prevede due repliche, durante le quali il pubblico potrà assistere a un’esibizione che combina elementi di comicità e improvvisazione. La performance rappresenta il ritorno dell’attore in questa sede, dove ha già portato altri suoi spettacoli.
Filippo Caccamo torna al Politeama Genovese martedì 19 e mercoledì 20 maggio con “Fuori di tela”, uno spettacolo originale, inedito e soprattutto irresistibilmente comico.Con la sua inconfondibile ironia Filippo costruisce un vero e proprio universo scenico dove, partendo dall’arte, si riflette. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sullo stesso argomento
Filippo Caccamo al Teatro Politeama con “Fuori di Tela”Dopo tre anni di sold out nei teatri di tutta Italia a ridere delle follie tragicomiche del “mondo scuola”, Filippo Caccamo – 2 milioni e mezzo di...
Filippo Caccamo porta il suo nuovo spettacolo “Fuori di Tela” al Teatro NuovoDopo tre anni di sold out nei teatri di tutta Italia a ridere delle follie tragicomiche del “mondo scuola”, Filippo Caccamo (2 milioni e mezzo di...
Due serate da Fuori di Tela con Filippo Caccamo! Grazie di cuore a Filippo che il 10 e l'11 aprile è tornato a trovarci registrando un calore incredibile. Il suo nuovo spettacolo ha conquistato tutti, ci ha fatto ridere ed emozionare. Grazie anche a tutti voi c - Facebook facebook
Filippo Caccamo torna al Politeama Genovese con il nuovo spettacolo Fuori di telaFilippo Caccamo torna al Politeama Genovese martedì 19 e mercoledì 20 maggio con Fuori di tela, uno spettacolo originale, inedito e soprattutto irresistibilmente comico. Con la sua inconfondibile ir ... genovatoday.it
Filippo Caccamo al Teatro Politeama con Fuori di TelaDopo tre anni di sold out nei teatri di tutta Italia a ridere delle follie tragicomiche del mondo scuola, Filippo Caccamo – 2 milioni e mezzo di follower tra Instagram, Facebook, YouTube e TikTok – ... ilpiacenza.it