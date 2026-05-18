Recentemente, sono state annunciate le dimissioni di Gravina e Buffon dalla Federazione Italiana Football, in un momento di crisi per il calcio nazionale. La reputazione del settore sportivo è diminuita, con un punteggio sceso a 17,4 punti. Inoltre, il debito accumulato dalla federazione supera i 5,5 miliardi di euro, contribuendo alla difficile situazione finanziaria e alla crisi che coinvolge le strutture e le istituzioni del calcio italiano.

? Domande chiave Perché il valore reputazionale del calcio è crollato a 17,4 punti?. Come ha influito il debito di 5,5 miliardi sulla crisi federale?. Chi pagherà le conseguenze della scarsa produzione di talenti italiani?. Quali riforme strutturali possono colmare il divario con la Premier League?.? In Breve Indice reputazionale calato dal 42 del 2018 al 17,4 attuale.. Serie A genera 3,1 miliardi contro i 7,5 della Premier League.. Solo l'1,9% dei minuti in Serie A spetta a giovani italiani.. Debito complessivo del sistema calcistico supera i 5,5 miliardi di euro.. Il 2 aprile 2026, a seguito della sconfitta subita dalla Nazionale contro la Bosnia a Zenica, Gabriele Gravina ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza della Figc insieme a Gianluigi Buffon, ex capo delegazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Figc, Gravina e Buffon dimissioni: il calcio in crisi di reputazione

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Gravina e Buffon rimettono il proprio mandato

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