Fiera di Primavera a San Casciano Val di Pesa
Le colline del Chianti si preparano ad ospitare la quinta edizione della Fiera di Primavera a San Casciano in Val di Pesa. L’evento si svolge ogni anno e si focalizza su esposizioni di artigianato, prodotti locali e iniziative dedicate alla promozione del territorio. La manifestazione coinvolge espositori e visitatori, offrendo un’occasione per scoprire le caratteristiche della zona e le tradizioni legate alla stagione. La fiera rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di arte, gastronomia e cultura locale.
Le colline del Chianti si preparano ad accogliere la quinta edizione della Fiera di Primavera, l'appuntamento annuale dedicato ai colori, all'artigianato e alla valorizzazione del territorio a San Casciano in Val di Pesa.La manifestazione, organizzata dalla Contrada del Gallo con il patrocinio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Sullo stesso argomento
Festa della Donna, gli eventi in programma a San Casciano Val di PesaIncontri con le autrici, conferenze su salute e finanza di genere, spettacoli teatrali, performances musicali, approfondimenti che affrontano il tema...
Bruciano rifiuti: tre casi in pochi giorni a San Casciano Val di PesaSAN CASCIANO VAL DI PESA – Una serie ravvicinata di interventi del Nucleo Carabinieri forestale di San Casciano Val di Pesa ha portato alla scoperta...
Facce da Fiera di Primavera, l’associazionismo il valore aggiunto della comunità santilariese… e qui ce n’è solo una minima parte. Grazie, con voi siamo tutti più ricchi! Comune di Sant'Ilario d'Enza #territorio #goodvibesonly #Cultura #assessore #goodvibes - Facebook facebook
Weekend del 1° Maggio a Genova e dintorni: Sagra di Primavera, Fiera di San Salvatore, concerti, mercatini, focaccette e altro ift.tt/jRZUD1x ift.tt/04Do8V2 x.com
Non sarebbe così difficile organizzare un festival musicale in un bel weekend d'autunno o di primavera, invece che nel weekend più caldo dell'anno? reddit
A Canelli la Fiera di PrimaveraDomenica 17 maggio 2026, il centro di Canelli si trasformerà ancora una volta in un grande spazio di incontro, natura e benessere. Torna infatti la Festa di Primavera, per il secondo anno a tema ... atnews.it
LANZO – Domenica 10 maggio torna la Fiera di PrimaveraUn cammino cominciato nel lontano 1750. Domenica 10 maggio ritorna la Fiera di Primavera a Lanzo. Per un'intera giornata le bancarelle tornano ... obiettivonews.it