Fiera di Primavera a San Casciano Val di Pesa

Da firenzetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le colline del Chianti si preparano ad ospitare la quinta edizione della Fiera di Primavera a San Casciano in Val di Pesa. L’evento si svolge ogni anno e si focalizza su esposizioni di artigianato, prodotti locali e iniziative dedicate alla promozione del territorio. La manifestazione coinvolge espositori e visitatori, offrendo un’occasione per scoprire le caratteristiche della zona e le tradizioni legate alla stagione. La fiera rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di arte, gastronomia e cultura locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le colline del Chianti si preparano ad accogliere la quinta edizione della Fiera di Primavera, l'appuntamento annuale dedicato ai colori, all'artigianato e alla valorizzazione del territorio a San Casciano in Val di Pesa.La manifestazione, organizzata dalla Contrada del Gallo con il patrocinio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Festa della Donna, gli eventi in programma a San Casciano Val di PesaIncontri con le autrici, conferenze su salute e finanza di genere, spettacoli teatrali, performances musicali, approfondimenti che affrontano il tema...

Bruciano rifiuti: tre casi in pochi giorni a San Casciano Val di PesaSAN CASCIANO VAL DI PESA – Una serie ravvicinata di interventi del Nucleo Carabinieri forestale di San Casciano Val di Pesa ha portato alla scoperta...

fiera di primavera fiera di primavera aA Canelli la Fiera di PrimaveraDomenica 17 maggio 2026, il centro di Canelli si trasformerà ancora una volta in un grande spazio di incontro, natura e benessere. Torna infatti la Festa di Primavera, per il secondo anno a tema ... atnews.it

fiera di primavera fiera di primavera aLANZO – Domenica 10 maggio torna la Fiera di PrimaveraUn cammino cominciato nel lontano 1750. Domenica 10 maggio ritorna la Fiera di Primavera a Lanzo. Per un'intera giornata le bancarelle tornano ... obiettivonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web