Fiera di Primavera a San Casciano Val di Pesa

Le colline del Chianti si preparano ad ospitare la quinta edizione della Fiera di Primavera a San Casciano in Val di Pesa. L’evento si svolge ogni anno e si focalizza su esposizioni di artigianato, prodotti locali e iniziative dedicate alla promozione del territorio. La manifestazione coinvolge espositori e visitatori, offrendo un’occasione per scoprire le caratteristiche della zona e le tradizioni legate alla stagione. La fiera rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di arte, gastronomia e cultura locale.

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