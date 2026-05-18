Fiele inventa e Marino segna La Cortilese va in paradiso

Nel match tra Cortilese e Cadelbosco, Fiele ha inventato un assist e Marino ha segnato, contribuendo alla vittoria della squadra di casa, che ha chiuso il match con un risultato di 4-1. La formazione della Cortilese ha schierato tra i titolari Silvestri, Di Puccio, L. Ferrari, Palladino, Aventaggiato, Corsini, Branca, Attanasio, Taurino, Marino e Fiele. Sono entrati in campo anche F. Ferrari, Carpita, Fresia e Lusetti, in sostituzione di alcuni giocatori nel corso del secondo tempo.

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