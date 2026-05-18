Fiele inventa e Marino segna La Cortilese va in paradiso
Nel match tra Cortilese e Cadelbosco, Fiele ha inventato un assist e Marino ha segnato, contribuendo alla vittoria della squadra di casa, che ha chiuso il match con un risultato di 4-1. La formazione della Cortilese ha schierato tra i titolari Silvestri, Di Puccio, L. Ferrari, Palladino, Aventaggiato, Corsini, Branca, Attanasio, Taurino, Marino e Fiele. Sono entrati in campo anche F. Ferrari, Carpita, Fresia e Lusetti, in sostituzione di alcuni giocatori nel corso del secondo tempo.
CORTILESE 4 CADELBOSCO 1 CORTILESE: Silvestri, Di Puccio (88’ F. Ferrari), L. Ferrari (77’ Carpita), Palladino, Aventaggiato, Corsini, Branca, Attanasio (88’ Fresia), Taurino (82’ Lusetti), Marino, Fiele. A disp. Baracchi, Mazzone, Bottura, De Luca, Pagliuca. All. Chizzini. CADELBOSCO: Rosselli, V. Vasapollo (68’ Magnani), Banse, Luongo, Fontana, Cozzolino, Caneo (80’ Loforese), Montemurro (68’ Bonini), Bedogni, A. Vasapollo, Iemmi. A disp. Canali, Scafuto, Soprani, Pezzi, Adamo, Mussini. All. Arduca. Arbitro: Singh di Reggio Reti: 6’ Marino, 12’ Iemmi, 25’ (rig.) Taurino, 56’ Fiele, 85’ Marino Note: espulso al 50’ Bedogni, ammoniti Palladino, Attanasio, Aventaggiato, Marino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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